Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem - Son Dakika

Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem

6 saat önce

SİVAS'ta av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem, System.String[]

SİVAS'ta av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Tavra Deresi üzerindeki arazide yapılan yem bırakma etkinliğine Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Etkinlikte 5 bin kilogram yemlik buğday, bin kilogram balya saman, bin kilogram yeşil yulaf balyası doğaya bırakıldı.

Vali Ayhan, Sivas'ın yaban hayatı açısından zenginliğine dikkat çekerek, bu konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek, "Doğanın bir parçası olan hayvanlarımıza yönelik, ağır kış şartlarının yaşandığı bu dönemde ilimizde çok sayıda yabani hayvan bulunmaktadır. Kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımız bu konuda duyarlılık göstermektedir. Bizler de anlamlı bir hareketle yola çıkarak doğaya yem bıraktık. Doğamızın bereketi her mevsim devam etsin istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da hayvanlara yönelik duyarlı olmalarını istiyoruz. Hem hayvanlarımızın rahatça yem bulmaları, hem de bulamadıkları zaman şehir merkezine inerek insan sağlığını tehlikeye sokacak bir durum oluşmaması açısından bu etkinlik çok önemli. İlk etapta bin ton doğaya bırakıldı. Biz insanoğlunun nasıl yaşama hakkı varsa, doğada yaşayan canlılarımızın da yaşama hakkı var" dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu da, duyarlı davranışlarından dolayı ilgili kurumlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, doğaya yem bıraktı.


Hayvan Hakları Federasyonu, Salih Ayhan, Nebi Kaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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