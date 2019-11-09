Sivasspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor, İ.H. Konyaspor'u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.

35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

57. dakikada Emre'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu Diagne eliyle önleyince hakem Kalkavan penaltı verdi. Diagne'ye sarı kart gösterdi. Ancak pozisyonun VAR'da incelenmesi ile bu iki karar iptal edildi.

67. dakikada Levan'ın ceza yayı üzerinden kaleye göndermek istediği sert şutta top az farkla auta çıktı.

77. dakikada Levan'ın ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalması ile İ.H. Konyaspor 10 kişi kaldı.

80. dakikada Abdou'nun pasında topla buluşan Emre'nin ceza yayının sağ çaprazındaki sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisine sürdüğü topu kaleye gönderdi. Kaleci Serkan topu kornere çıkarttı.

89. dakikada rakipten topu kazanan Hakan'ın uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcello xx, Aaron xx, Caner xx, Ziya xx, Fatih xx, Hakan xx, Mert xx (Abdou dk. 77 xx), Emre xx (Kone dk. 87 ?), Fernando xx (Erdoğan dk. 67 xx), Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Armin, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İ.H. Konyaspor: Serkan xx, Diagne xx, Jonsson xx (Milosevic dk. 63 xx), Ömer xx, Marko xx, Marin xx, Amir xx, Levan xx, Miya xx (Bajic dk. 63 x), Ferhat xx (Daci dk. 87 ?), Skubic xx

Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Emre (dk. 80), Hakan (dk. 89) (D.G. Sivasspor)

Kırmızı Kart: Levan (dk. 77) (İ.H. Konyaspor)

Sarı Kartlar: Fatih (D.G. Sivasspor) Amir, Levan (İ.H. Konyaspor)

(Onur Erden - Oğuzhan Sarzep/İHA)