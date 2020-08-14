Sivasspor Rıza Çalımbay ile yeniden sözleşme imzaladı - Teknik Direktör Çalımbay

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Çalımbay, doğup büyüdüğü memleketinin takımı Sivasspor'da görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sivasspor'da 4 sezon görev yaptığını, çok iyi bir yönetim olduğunu ve yabancılık çekmediğini belirten Çalımbay, "Bu sezon çok iyi geçti, daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Değişik bir sezondu, mükemmel bir istikrar çizdik. İlk yarı gayet iyi geçti. İkinci yarı bir tek bizim için değil, bütün takımlar için zor geçti. Özellikle son 8 maç gerçekten sıkıntılı oldu." dedi.

Ligi daha iyi yerde tamamlayabileceklerini aktaran Çalımbay, sakatlıklar ve diğer problemlerden dolayı sorun yaşadıklarını ifade etti.

"Taraftarsız oynadığımız maçlarda sıkıntı çektik"

Çalımbay, güzel bir sezon yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı, gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. Onlar yokken sahamızda mağlubiyet aldık. Taraftarsız oynadığımız maçlarda mağlubiyet aldık, eğer o maçlarda taraftar olsaydı maçlar da daha değişik olurdu. Yönetimimiz üzerine düşen her şeyi yaptı, kendilerine ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir bütün olduk ve bu bütünlüğü de sahaya yansıttık. Taraftarımıza çok güzel maçlar yaşattık. Taraftarımız bu sene hiç mağlubiyetimizi görmedi."

Yeni sezonun daha iyi olacağına inandığını belirten Çalımbay, sezonda 60'a yakın karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

Çalımbay, Avrupa kupalarına direkt katıldıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu aktararak, "Bunun için kadromuzu kurarken ona göre dikkat ediyoruz ve ona göre oyuncularımızı alıyoruz, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah daha iyi bir durum yaratacağız." açıklamasında bulundu.

Eski futbolcuları Robinho ile ilgili soru üzerine Çalımbay, bu oyuncunun gündemlerinde olmadığını söyledi.