Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Nevşehir'deki öğrencilere 100 tablet - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Nevşehir'deki öğrencilerin uzaktan eğitimine destek olunması amacıyla 100 tablet bilgisayar hediye edildi.

Nevşehir Valiliğinde düzenlenen törende, SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici, 100 tablet bilgisayarı öğrencilere iletilmek üzere Vali İnci Sezer Becel'e teslim etti.

Becel, tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sonucu öğrencilerin bilgisayar ve tablet ihtiyaçlarının ortaya çıktığını aktaran Becel, şunları kaydetti:

"Türk insanının yüce gönüllülüğü burada da ortaya çıktı. Herkes kendi gücü nispetinde sürece destek vermeye gayret gösteriyor. Nevşehir'de bunun güzel örneklerini görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün aldığımız 100 tableti öğrencilerimize en kısa sürede ileteceğiz. Tabletler öğrencilere eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi noktasında büyük destek olacak."

Kesici de bölgede faaliyet gösteren balon firmalarının desteğiyle tabletlerin alındığını söyledi.

Tabletlerin hem estetik açıdan güzel olduğunu hem de her türlü ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Kesici, destek veren firmalara teşekkür etti.