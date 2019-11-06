Sivrice'de traktör sürücülerine seminer

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde traktör sürücülerine seminer verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminerde, konunun uzmanları tarafından traktör sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi.

Özellikle gece traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilebilmesi için yönetmelikteki şartlara uygun flaşör, uyarı lambaları gibi ekipmanların araçlarda bulundurulması gerektiği ifade edilirken, trafik kurallarına dikkat edilmesinin kaza riskini azaltacağı aktarıldı.

Seminere Kaymakam Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kurt, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, traktör sürücüleri ve köy muhtarları katıldı.

Programın ardından ilçedeki traktörlere uyarı levhası takıldı.