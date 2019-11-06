Son Dakika Haberleri: Sivrice'de traktör sürücülerine seminer
Son Dakika Güncel Sivrice'de traktör sürücülerine seminer

Sivrice'de traktör sürücülerine seminer

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde traktör sürücülerine seminer verildi.

Sivrice'de traktör sürücülerine seminer, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde traktör sürücülerine seminer verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminerde, konunun uzmanları tarafından traktör sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi.

Özellikle gece traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilebilmesi için yönetmelikteki şartlara uygun flaşör, uyarı lambaları gibi ekipmanların araçlarda bulundurulması gerektiği ifade edilirken, trafik kurallarına dikkat edilmesinin kaza riskini azaltacağı aktarıldı.

Seminere Kaymakam Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kurt, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, traktör sürücüleri ve köy muhtarları katıldı.

Programın ardından ilçedeki traktörlere uyarı levhası takıldı.

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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