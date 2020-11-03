Sivrihisar'da kaçak avlanan 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Sivrihisar'da kaçak avlanan 8 kişiye para cezası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 kişiye idari para cezası verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayatı korumaya yönelik müşterek uygulama yaptı. Dinek Mahallesi Alıçlı Boğaz mevkisindeki 8 kişiye, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten toplam 5 bin para cezası kesildi. Av tüfeklerine ise el konuldu.

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