Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı - Son Dakika

Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler. Zanlıları takip ediyoruz." diyerek Karkın Mahallesi'nde yaşayan S.B'yi dolandırdığı öne sürülen H.C. ile H.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Sivrihisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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