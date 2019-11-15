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Sivrisinek ile mücadele devam ediyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapmaya devam ediyor.

Sivrisinek ile mücadele devam ediyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapmaya devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek ve benzeri canlıların üredikleri ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek Kocaeli'nin tüm ilçeleri ekipler tarafından ilaçlandı. Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv, 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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