Siyaseti bırakıyor

2017 seçimlerinden sonra sadece Federal Meclis milletvekilliği görevini sürdüren 60 yaşındaki Gabriel, teşkilattan kendi yerine yeni bir aday bulmasını istedi.

2017 seçimlerinden sonra sadece Federal Meclis milletvekilliği görevini sürdüren 60 yaşındaki Gabriel, teşkilattan kendi yerine yeni bir aday bulmasını istedi. Gabriel'in bir daha milletvekili olmama kararını daha önce aldığı, ancak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi bu kararını açıklamak istemediği belirtiliyor. Gabriel'in parti teşkilatı yöneticileriyle yaptığı görüşmede, seçimleri beklemeden milletvekilliğini bırakmayı da konuştuğunu yazan Der Tagesspiegel gazetesi, bunun şimdilik netlik kazanmadığını da haberinde belirtti.



ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ



1959 yılında Goslar kentinde doğan Gabriel, siyasi hayatı boyunca önemli görevlerde bulundu. 1999-2003 yılları arasında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı seçildi. 2005-2009 yıllarında Angela Merkel'in ilk hükümetinde Federal Çevre Bakanı oldu. 2009'dan 2017'ye kadar SPD Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. 2013 yılından 2017 yılına kadar Başbakan Yardımcılığı ve Federal Ekonomi Bakanı olarak görev üstlendi. 2017-2018 yılları arasında da Federal Dışişleri Bakanı olarak sorumluluk üstlenen Gabriel, 2017'de tekrar milletvekili seçildi. Üç kız babası Gabriel, iki kez evlendi. 1989 yılında ilk evliliğini Munise Demirel ile yaptı. Çiftin bir kızı dünyaya geldi. 1999'da eşinden ayrılan Gabriel, 2012 yılında Diş Doktoru Anke Gabriel ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Gabriel'in bu evlilikten iki kızı dünya geldi.

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