Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı - MHP-ANAP - Son Dakika
Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı - MHP-ANAP
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyeti, video konferans yöntemiyle Anavatan Partisi heyeti ile bayramlaştı.
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1.08.2020 20:26:12. #1.13#
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