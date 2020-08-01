Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - AK Parti- BBP-Saadet Partisi - Son Dakika

Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - AK Parti- BBP-Saadet Partisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet, BBP ve Saadet Partisi heyetleriyle videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 04:23
Kaynak: AA
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