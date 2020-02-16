Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi - Son Dakika

Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi

7 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu.

Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi, System.String[]

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu.


Bölgede hissedilen hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi üzerine belde turizminde önemli yere sahip Sızır Şelalesi'nde uzun sarkıtlar oluştu. Boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sızır Şelalesi'nin yer yer buz tutmuş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Şelaleyi görmek için gelenler de bol bol fotoğraf çekti. Sızır Şelalesi'ne gelen Fazlı Ünal, "Yılın dört mevsimi harika bir güzelliğe sahip olan Sızır Şelalemiz kışın da oluşan buzul sarkıtlarıyla harika bir görüntüye sahip oluyor. Gelen turistler yoğun bir şekilde resim çekiliyorlar" dedi. - SİVAS

Gemerek, Sivas, Sızır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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