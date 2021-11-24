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Slovakya'da iki haftalık karantina kararı - Son Dakika

Slovakya'da iki haftalık karantina kararı

24.11.2021 21:12
Slovakya'da iki haftalık karantina kararı

Çekya, Slovakya, Macaristan ve Hollanda'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor seviyeye ulaşılırken, Slovakya hükümeti iki haftalık karantina kararı aldı.

Çekya, Slovakya, Macaristan ve Hollanda'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor seviyeye ulaşılırken, Slovakya hükümeti iki haftalık karantina kararı aldı.

Avrupa ülkelerinde korona virüs salgınında günlük vaka sayıları rekor tazeledi. Yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu Slovakya'da son 24 saatte 30 bin 175 test yapılırken, 10 bin 315 yeni vaka tespit edildi, 71 kişi ise hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında rekor kırılan ülkede hastanelerdeki yoğunluk ve korona virüs vakalarındaki rekor artışlar nedeniyle yeni alınacak önlemleri görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu, yarından itibaren geçerli olacak şekilde iki haftalık karantina kararı aldı. Kararı toplantı sonrasında Ekonomi Bakanı Richard Sulik açıkladı. Karara göre tüm okullar açık kalacak, temel ihtiyaç malzemeleri satan mağazalar dışındaki tüm mağazaların kapanacak. Açık kalacak mağazalarda ise test sertifikası kontrolü yapılacak. İnsanlar mağazalara 7 günden eski olmayan antijen test sertifikaları ile girebilecek. Hükümet, 10 gün sonra salgının durumu ile ilgili tekrar değerlendirmede bulunacak.

ÇEKYA'DA DA GÜNLÜK VAKA SAYISI REKOR SEVİYEDE

Yaklaşık 10,7 milyon nüfuslu Çekya'da da son 24 saatte tespit edilen 25 bin 864 korona virüs vakası ile salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 44 bin 18'e yükseldi. Son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 bin 408'e ulaştı. Başbakan Andrej Babis yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında olağanüstü hal ilan (OHAL) edebileceklerini açıkladı. Ülkenin doğu bölgelerindeki hastaneler alarm verirken, birçok hastanenin kapasitesini doldurduğu açıklandı. Yaşanan sağlık personeli ihtiyacı nedeniyle Çek ordusu hastanelere yardım amacıyla asker gönderiyor.

MACARİSTAN'DA OHAL 6 AY DAHA UZUYOR Macaristan'da son 24 saatte 12 bin 637 kişi korona virüse yakalanırken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmiş oldu. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 44 bin 852'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 33 bin 519'a yükseldi.

Hükümet bugün yaptığı toplantıda salgın ile ilgili önlemlerin daha çabuk alınabilmesi amacıyla mevcut olağanüstü hali 6 ay daha uzatmaya karar verdi. Olağanüstü hal uygulaması parlamento seçimleri ve referandum durumunda geçici olarak yürürlükten kaldırılacak.

HOLLANDA'DA SAĞLIK KURULU KARANTİNA İÇİN BASKI YAPIYOR Hollanda'da da son 24 saatte yapılan testler sonucu 23 bin 789 yeni vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısında rekor kırılan ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 511 bin 953'e yükseldi. Son 24 saatte 50 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam ölü sayısı 19 bin 98'e çıktı. Hükümet acil önlemler almak için cuma günü toplantı düzenleyecek. Toplantıda salgın ile ilgili tedbirler ele alınacak. Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise, "Hastanelere yatan hasta sayısında bir önceki haftaya göre yüzde 40 artış var. Hastanelerin bu baskı ile yönetilebilmesi mümkün değildir. Hükümetin acilen ülke genelinde karantina kararı alması gerekir" denildi. Hollanda'da 49 hastane zorunlu olmayan tedavileri ertelerken, ameliyathane kapasitelerini de yüzde 29 oranında azalttı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Slovakya'da iki haftalık karantina kararı

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hollanda, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovakya'da iki haftalık karantina kararı - Son Dakika


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