Soğanlı Sazlığı'nda yangın

Burdur Gölü kenarındaki Soğanlı Sazlığında çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Merkez Yarıköy köyü sınırlarındaki sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık alan zarar görürken, bazı canlılar da telef oldu.