Söğütlü'de alt ve üstyapı çalışmalarının bu yıl bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, alt ve üstyapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özten, gazetecilere, ilçe merkezi ve mahalle aralarında açılan yollar ile grup yollarındaki genişletme, altyapı ve asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yeni açılan cadde ve sokakların altyapısını bitirdikten sonra parke döşeme çalışmalarında da sona geldiklerini aktaran Özten, alt ve üstyapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Özten, "Hedefimiz, ev hanımları ve çocuklarımızın rahatça okul, ev ve işlerine gidip gelirken rahat etmeleridir. 2022'de yapacağımız projelerim de hazır. Vatandaşlarımızın yeni yılları, hayırlı, sağlıklı günlere vesile olsun." dedi.