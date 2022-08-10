Sokağa akan içme suyu, vatandaşın tepkisine neden oldu - Son Dakika
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Sokağa akan içme suyu, vatandaşın tepkisine neden oldu

10.08.2022 09:22

Sokağa akan içme suyu, vatandaşın tepkisine neden oldu Dünya su kıtlığını konuşurken, Tekirdağ'da endişelendiren görüntüler Milli servet boşa akıyor Afrika kıtasında insanlar içecek su bulamazken Tekirdağ'ın hemen hemen her mahallesinde tonlarca içme suyu sokaklara ve kanalizasyon borularına akıyor.

Sokağa akan içme suyu, vatandaşın tepkisine neden oldu

Dünya su kıtlığını konuşurken, Tekirdağ'da endişelendiren görüntüler

Milli servet boşa akıyor

TEKİRDAĞ - Afrika kıtasında insanlar içecek su bulamazken Tekirdağ'ın hemen hemen her mahallesinde tonlarca içme suyu sokaklara ve kanalizasyon borularına akıyor. Ayrıca sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, aylardır ihbarda bulunmalarına rağmen kimsenin bu durumla ilgilenmediğini ve hiçbir çözüm bulmadıklarını ifade etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki mahallelerde aylardır tonlarca içme suyu sokaklara akıyor. Ülke genelinde de yer altı su kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik konular gündeme gelirken Tekirdağ'da bu görüntüler vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor. Aylardır durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kuruluşu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ihbarda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, söz konusu kurumun yetkililerinin hiçbir şekilde dönüş yapmadığını ifade etti. Ayrıca vatandaşlar, sosyal medyadan da tepki göstererek, yaşanan duruma herhangi bir çözüm bulunmadığını dile getirdi.

Milli servet sokağa akıyor

Vatandaşlardan Kenan Ograş yaptığı açıklamada, "Belediyeye, TESKİ'ye ne kadar müracaat ettiysek, Kurban Bayramı'na bir hafta kala bu su patlağı patladı ve halen akıyor. Bu milli bir servet. Şu yollara bakın. Yollar yosun tutmaya başladı. Yazık günah. Bütün mahalle olarak TESKİ'ye, belediyeye çağrı yapıyoruz gelen giden yok. Tonlarca su dereye, denize ve lağımlara gidiyor yazık günahtır. Sonra 'Yok bilmem susuzluk sıkıntısı çekiyoruz' Buna bir an önce bir önlem alınmalı. Çareyi gazetecileri çağırmakta bulduk. Allah razı olsun bizim için buraya geldiler. Buradan televizyonlara, gazetelerden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

"Her sokakta bir patlak var"

Ograş Tekirdağ'ın her sokağında patlakların olduğunu da ifade ederek, "Her sokakta bir patlak var. Belediyeden buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Belediyemiz şuana kadar bu sokağa hiç uğramış değil. Geliyorlar şu aşağıdaki sokaktan dolanıyorlar. Buraya gelmiyorlar. Bize gelip ne derdiniz var diye soran yok. Gelsinler şu rezilliği görsünler sular boşa akıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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