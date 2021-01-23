Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ŞIRNAK - Soğuk havanın etkili olduğu Şırnak'ta, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Şırnak Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulamayan sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. Kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, parklara yerleştirilen kaplara, mama ve su bıraktı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Yarka, "Sokak hayvanları ile ilgili sıkıntıların olduğunu gördük. 3 gün önce yağan kar sonrasında baktık ki hayvanlarımız aç. Dün akşam hemen çalışma başlattık. Sokak hayvanlarımız için mama tedarik ettik. Şırnak Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışma başlattı. Bütün hayvansever vatandaşlarımıza sesleniyorum, hayvan sevgisi içimizde var. Hayvanlarımız için barınak yapıyoruz imkanlarımız dahilinde" dedi.