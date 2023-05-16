Sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar - Son Dakika
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Sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar

Sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar

16.05.2023 11:05

İzmit'te yaşanan olayda başıboş sokak köpekleri, Akpınar Mahallesi Muhtarı Erhan Aydın'ın eşine ve küçük kızına saldırdı. Konuyla ilgili defalarca belediyeye başvurduğunu belirten Muhtar Aydın, "Yaşadığımız bu olay daha ağır bir sonuçla da sonuçlanabilirdi. İzmit Belediyesi'ni ve Fatma Kaplan Hürriyet'i de görevini yerine getirmediği için dava açacağım." diyerek isyan etti.

İzmit'in Akpınar Mahallesi'nde bir süredir vatandaşları rahatsız eden başıboş sokak köpekleri, Muhtar Erhan Aydın'ın kızına ve eşine saldırdı.

TOPLU HALDE SALDIRDILAR

13 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp markete giden Aydın'ın eşi Gülcan Aydın ve kızı Buse Süreyya Aydın'a grup halinde köpekler saldırdı.

İzmit'te başıboş sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar

BELEDİYE BAŞKANI'NA DAVA AÇACAK

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Gülcan Aydın'a aşı uygulanmasına karar verildi. 4 yaşındaki Buse Süreyya için ise aşı gerekmediği ifade edildi. Konuyla ilgili Özgür Kocaeli'ne konuşan Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın, "1,5 aydan beri köpekler saldırıyor. İzmit Belediyesi'ne konuyla ilgili pek çok kez bildiride bulunduk ama yaptıkları tek şey mahalleye gelip köpeklere bakıp gitmek oldu. Yaşadığımız bu olay daha ağır bir sonuçla da sonuçlanabilirdi. İzmit Belediyesi'ni ve Fatma Kaplan Hürriyet'i de görevini yerine getirmediği için dava açacağım." dedi.

İzmit'te başıboş sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar
YORUMLAR (1)
  • turul ceylan: Sen kocana dava aç …O ne işe yarıyor..!!!!! Cevap Yaz 20 30 Yayından Kaldır
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Erhan Aydın, Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar - Son Dakika


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