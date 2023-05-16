Sokak köpekleri anne kıza saldırdı! Belediye başkanına dava açacaklar

İzmit'in Akpınar Mahallesi'nde bir süredir vatandaşları rahatsız eden başıboş sokak köpekleri, Muhtar Erhan Aydın'ın kızına ve eşine saldırdı.

TOPLU HALDE SALDIRDILAR

13 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp markete giden Aydın'ın eşi Gülcan Aydın ve kızı Buse Süreyya Aydın'a grup halinde köpekler saldırdı.

BELEDİYE BAŞKANI'NA DAVA AÇACAK

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Gülcan Aydın'a aşı uygulanmasına karar verildi. 4 yaşındaki Buse Süreyya için ise aşı gerekmediği ifade edildi. Konuyla ilgili Özgür Kocaeli'ne konuşan Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın, "1,5 aydan beri köpekler saldırıyor. İzmit Belediyesi'ne konuyla ilgili pek çok kez bildiride bulunduk ama yaptıkları tek şey mahalleye gelip köpeklere bakıp gitmek oldu. Yaşadığımız bu olay daha ağır bir sonuçla da sonuçlanabilirdi. İzmit Belediyesi'ni ve Fatma Kaplan Hürriyet'i de görevini yerine getirmediği için dava açacağım." dedi.