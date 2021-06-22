Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Kazımözalp Caddesi üzerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde S.A.'nın (35) kanlı bir şekilde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

DÜŞÜK YAPIP, BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI

Olay yerine gelen 112 ekipleri, genç kadına ne olduğunu sordu. S.A ifadesinde cadde üzerinde düşük yaptığını ve çocuğunu çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevrede bulunan çöplerde arama yapan ekipler, kadının 50 metre uzaklığında bulunan çöp içerisine atılmış 5.5 aylık cenini gördü.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Cenin olay yerine gelen doktor tarafından çöpün içerisinden alınarak, kesin ölüm nedenin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen kadın ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.