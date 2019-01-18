Söke Sazlı Ortaokulu'ndan Voleybolda İl Birincisi Oldu
1 saat önce
Söke'ye bağlı Sazlı mahallesinde bulunan Hilmi Fırat Ortaokulu, voleybolda Aydın il birincisi oldu.
Söke
'ye bağlı Sazlı
mahallesinde bulunan Hilmi Fırat
Ortaokulu, voleybolda Aydın
il birincisi oldu.
2018-2019 öğretim yılı Aydın ili okullar arası voleybol şampiyonasında Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu yıldız erkekler kategorisinde il birincisi oldu. Madalya ve kupalarını alan okul öğrencileri ve eğitmenleri şampiyonluk sevinci yaşıyor. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Topaç ve Müdür Yardımcısı Demet Akağaç koordinatörlüğünde şampiyonada mücadele eden Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu yıldız erkekler voleybol takımı, final maçında Mursallı
Sabahat Oğuz Okulu takımı 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı.
Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu Müdürü Murat Can
; "Takımımızın büyük gayretle elde ettiği başarı gerek öğrencilerimizi ve velilerimiz başta olmak üzere, Sazlı halkına gurur yaşatmıştır" dedi.
Sazlı Ortaokulu aynı kategoride geçtiğimiz yıl Aydın il ikincisi olmuştu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:28 Kaynak: İHA
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