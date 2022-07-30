Sol Parti'den Erdoğan'a Yanıt: "Erdoğan, Kenan Evren'in Sözlerini Tekrarladı, Biz de Fatsa Meydanında 'Fındıkta Sömürüye Son' Diyen Terzi Fikrilerin...

Sesinin en çok yükseldiği an: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi, çok" sözlerine tepki gösterdi. İşleyen, "Erdoğan, Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı, bizde Fatsa meydanında 'Fındıkta sömürüye son' diyen Terzi Fikrilerin sözünü tekrarladık" dedi.

SOL Parti'nin, 24 Temmuz Cumartesi günü Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Fındık Mitingi"nde konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bütün fiyatların 3- 4 katına çıktığı yerde biz bir kez daha söylüyoruz fındık en az 70 lira olmalı ve bu enflasyon ortamında sürekli güncellenmelidir. Zenginin parasına kur güvencesi verenler emekçilerin hakkını vermek zorundadır" diye konuşmuştu.

İşleyen bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındığın taban fiyatını 54 lira açıklamasını ve 1979 ara seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

İşleyen, Erdoğan'ın Sönmez'i anımsatarak, "Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi, çok" açıklamasına şu yanıt verdi:

"Erdoğan bugün bir şey daha söyledi, Terzi Fikri'ye atıf yaptı. Evet Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir, onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Halkın, işçinin, köylünün geleceğine, hayatına nasıl tutunduğunu canı pahasına nasıl mücadele ettiğini bilir. Erdoğan, Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı, bizde Fatsa meydanında 'Fındıkta sömürüye son' diyen Terzi Fikri'lerin sözünü tekrarladı."

İşleyen şunları söyledi:

"Biz Fatsa meydanında 'Bu sesi sesimizi sağır sultan duyacak" demiştik. Sağır sultan da duydu, apar topar Ordu'ya gelerek Fındık taban fiyatını açıklamak zorunda kaldı. Açıkladığı 54 lira asla bu halkın beklentilerine yanıt veren bir fiyat değildir.

Erdoğan'ın bugün açıkladığı rakam, üreticinin değil tefecinin ve emperyalist tekellerin yüzünü güldüren bir fiyattır. Bu iktidar bir kez daha köylünün, işçinin, emekçi halkın değil bir avuç soyguncunun, tefecinin, emperyalist tekelin sözcüsü, iktidarı olduğunu bugün bir kez daha görüştü. Ama biz Ordu'ya gittiğimizde o mücadele başladığında 40 lira konuşuluyordu, 50 lira hayal deniliyordu ama bugün açıkladığı fiyat o mücadelenin bir sonucudur. O meydanı dolduran bütün köylülerin herkesin emeği vardır, payı vardır. Şunu çok açıkça söyleyeyim biz 70 lira dedik bunu almak için mücadeleye devam edeceğiz. Kur garantileriyle zenginlerin parasını koruyanlar üreticinin fındığının değerini de korumak zorundadır. Bu fındık fiyatını kabul etmiyoruz. Fındık sezonu tamamlanır tamamlanmaz bir kez daha fındık fiyatının açıklanması ve güncellenmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

Erdoğan bugün bir şey daha söyledi, Terzi Fikri'ye atıf yaptı. Evet Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir, onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Halkın, işçinin, köylünün geleceğine, hayatına nasıl tutunduğunu canı pahasına nasıl mücadele ettiğini bilir. Erdoğan, Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı, bizde Fatsa meydanında 'Fındıkta sömürüye son' diyen Terzi Fikrilerin sözünü tekrarladı.

Herkes Fatsa meydanıyla Ordu meydanına iyi baksın; AKP'nin veda senfonisini biz Fatsa'dan çaldık. O iki meydana iyi bakın. Fatsa cumhuriyet meydanında umut vardı, bu ülkenin güneşli, aydınlık geleceği vardı. Bugün Ordu'da Erdoğan'ın o meydanında çöküş var, nasıl bir vedaya gittiklerinin işaretleri var. Ezilen halkın birliğiyle, dayanışmasıyla bu saltanata son vereceğiz, sonunda biz kazanacağız. Fındık üreticilerine verdiğimiz sözü köy köy, ilçe ilçe örgütlemeye devam edeceğiz."