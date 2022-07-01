Somali bağımsızlığının 62. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Somali bağımsızlığının 62. yıl dönümünü kutladı

01.07.2022 13:29
Somali bağımsızlığının 62. yıl dönümünü kutladı

Somali'de bağımsızlığın 62. yıl dönümü kutlandı.

Somali'de bağımsızlığın 62. yıl dönümü kutlandı.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başbakan Hamza Abdi Barre ve milletvekilleri katıldı.

Mahmud, bağımsızlık günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkesinin tüm dünya ile barış içinde olduğunu söyledi.

Mahmud, Somalililer olarak kendi kendine yeterliliği ve kalkınmayı sağlayabileceklerini belirtti.

1960'ta bağımsızlığını elde eden Somali, 1991'de diktatör Muhammed Siad Barre'nin devrilmesinden sonra kaosa sürüklendi.

Somali uzun yıllar devam eden çatışmalar ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali bağımsızlığının 62. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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