Mahmud, Somalililer olarak kendi kendine yeterliliği ve kalkınmayı sağlayabileceklerini belirtti.

Mahmud, bağımsızlık günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkesinin tüm dünya ile barış içinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali bağımsızlığının 62. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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