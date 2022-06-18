Son dakika haber | Glikol sıvısı yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

- Glikol sıvısı yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de antifriz yapımında kullanılan glikol sıvısı yüklü tankerin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Konya kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Özer idaresindeki 41 ADP 422 plakalı tankerin kontrolden çıkması neticesinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özer, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Antifriz yapımında kullanılan glikol sıvısı yüklü tanker, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bir süreliğine trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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