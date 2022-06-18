Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Konya kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Özer idaresindeki 41 ADP 422 plakalı tankerin kontrolden çıkması neticesinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özer, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Antifriz yapımında kullanılan glikol sıvısı yüklü tanker, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bir süreliğine trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Glikol sıvısı yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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