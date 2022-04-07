Son dakika 3. sayfa: Nöbete gitmeyen bekçi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Nöbete gitmeyen bekçi evinde ölü bulundu

07.04.2022 14:51
Son dakika 3. sayfa: Nöbete gitmeyen bekçi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Baklan ilçesinde sabah nöbetine gelmeyen mahalle ve çarşı bekçisi arkadaşları tarafından evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Denizli'nin Baklan ilçesinde sabah nöbetine gelmeyen mahalle ve çarşı bekçisi arkadaşları tarafından evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Baklan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Ercan Akbaş, sabah başlayan nöbetine gelmeyince arkadaşları şüphelendi. Defalarca telefonla aradıkları mesai arkadaşlarına ulaşamayan meslektaşları, Ercan Akbaş'ın evine gitti. Kapının açılmaması ve içeriden telefon sesi gelmesi üzerine Akbaş'ın hayatından endişe eden meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Acil sağlık ekipleriyle beraber içeri giren mahalle ve çarşı bekçileri, mesai arkadaşlarının yerde kanlar içinde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden aldığı yara sonucu öldüğü tespit edilen Ercan Akbaş'ın gece saatlerinde silahını temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.

Ercan Akbaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsinin ardından Çivril ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

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Ercan Akbaş, Denizli, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Nöbete gitmeyen bekçi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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