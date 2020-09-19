Son Dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Dehdadi ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla eski polis amirlerinden Hacı Haşim Han Ahmedzey'in araç konvoyunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, Ahmedzey ile 8 korumasının da yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.