İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Avcı ile beraberinde bulunan Mustafa Kara (64) yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1ölü,1 yaralı - Son Dakika

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