Son dakika haberi: Ambulans helikopter ağaca çarpan otomobil sürücüsü için havalandı

Son dakika haberi: Ambulans helikopter ağaca çarpan otomobil sürücüsü için havalandı Karayoluna inen ambulans helikopter ağır yaralanan sürücü için zamanla yarıştı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Ambulans helikopter ağaca çarpan otomobil sürücüsü için havalandı Karayoluna inen ambulans helikopter ağır yaralanan sürücü için zamanla yarıştı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ve kara yoluna iniş yapan 112 Acil servisin ambulans helikopteri ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şuhut ilçesi Atlıhisar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaadilli istikametinden Şuhut istikametine doğru seyir halinde bulunan Mehmet Ç., idaresindeki 03 AAT 931 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanarak araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Çelik'in durumunun ağır olduğunu gören sağlık ekipleri bölgeye ambulans helikopter istedi. Talep üzerine hızla olay yerine gelen ambulans helikopter karayoluna iniş yaparak ağır yaralı sürücü Çelik'i Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi'ne kaldırdı.

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