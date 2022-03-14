Son dakika! Arjantin'de Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Son dakika! Arjantin'de Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi hakkında tutuklama kararı

14.03.2022 05:13
Son dakika! Arjantin'de Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi hakkında tutuklama kararı

Son dakika gündem haberine göre BUENOS Arjantin'de, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin iki numaralı ismi Diosdado Cabello hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

BUENOS Arjantin'de, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin iki numaralı ismi Diosdado Cabello hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Arjantin'in Jujuy Eyaleti Federal Mahkeme Vekili Yargıç Mariela Alejandra Gimenez, Arjantin'e gelmesi durumunda, Venezuela'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Cabello'nun tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklama emrinin, ABD ile Arjantin arasında geçerli olan "Suçluların İadesi Anlaşması" çerçevesinde çıkarıldığı ve Cabello'nun, 11 Mart'ta Bolivya üzerinden Arjantin'in Jujuy eyaletine gelmesinin beklendiği belirtildi.

Federal polise, havaalanı güvenlik polisine ve jandarmaya gönderilen belgede, Cabello'nun, ABD tarafından "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm" ile itham edildiği ve ABD'nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı aktarıldı.

ABD, Mart 2020'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve aralarında Cabello'nun da olduğu Venezuelalı hükümet yetkilileri hakkında iddianame hazırlamış, bu kişileri "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm" ile itham etmişti. ABD, Cabello hakkında bilgi verene 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Arjantin'de Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi hakkında tutuklama kararı - Son Dakika


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