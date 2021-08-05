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Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok

05.08.2021 15:27

Son dakika! Milas'ta günlerdir devam eden yangın akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve 11 saat sonra söndürülebilmişti. Termik santralinin son durumuyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok. Standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı, kömürlerin stoklandığı sahada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" açıklamasını yaptı

Milas'ta dün akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle kuvvetlenen orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve 11 saat süren yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. İlk incelemelerde ana ünitede herhangi bir problem olmadığı açıklanan santralde soğutma işlemlerine hız verilmişti.

TERMİK SANTRALLE İLGİLİ İDDİALARA NOKTAYI BAKAN DÖNMEZ KOYDU

Termik santralin yangında hasar alması sonrası insan sağlığına zarar verecek unsurların ortaya çıktığı iddiaları gündem yaratırken, tartışmalara son noktayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez koydu. Kemerköy Termik Santrali'nin son durumuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, santrali ve insan sağlığını tehdit eden bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı;

"Muğla Milas bölgesini etkisi altına alan orman yangınları Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin sınırlarına dayanmıştı. Dün sabah sonrası kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden başladı. Yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artmasından dolayı termik santral bölgesine sıçramalar oldu.

"ANA ÜNİTELERDE, KAZAN DAİRESİNDE VE TRİBÜNDE CİDDİ BİR SORUN YOK"

Geçici tahliye kararı alındı. Geçici tahliyeler sonrası müdahale kiplerini yolladık. Santralin ana ünitelerine gelmedi. Ana ünitelerde kazan dairesinde, tribünde ciddi bir sorun yok. Teknik prosedürler devam ediyor. Sabah saatlerinde uçak ve helikopterlerle soğutma çalışmaları söz konusu. Santrali tehdit eden bir durum yok. Kontrol altında.

Bu çalışmalarla alakalı bazı mecralarda santralin yandığı, patladığı hatta ortama çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen birtakım emisyonlardan bahsedildi. Ama gerek tesiste yerleşik sensörlerle, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı. Sahada hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

"EN KISA SÜREDE SANTRALİ TEKRAR İŞLETMEYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sahada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede santrali tekrar işletmeye almayı hedefliyoruz. Tesis işletmesine son verilmişti. Herhangi bir elektrik kısıntısına gitmeden süreci tamamlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız."

ŞİRKETTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edildi ve üretim kademeli olarak durduruldu. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangının santral yerleşkesinin içine girmesinin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edildi. Başarıyla sonuçlanan planlı ve kontrollü tahliye çalışmaları neticesinde 624 çalışanı olan santralde yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

"STOK SAHALARINDAKİ KÖMÜRÜN YANDIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Santrallerde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlamanın da meydana gelmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir. En kısa sürede tüm ünitelerinin devreye alınması hedeflenmektedir."

"YANGININ ENGELLENMEDİĞİ İDDİALARI DA TAMAMEN ASILSIZDIR"

Açıklamada, çeşitli mecralarda art niyetli yer alan yangının engellenmediği iddialarının tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu, yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonların alınarak ilgili prosedürlerin zamanında devreye sokulduğu vurgulandı.

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok - Son Dakika


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