Son Dakika: Bartın TSO'dan 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık, salgın sürecinde 2 bin aileye gıda çeki yardımında bulunduklarını bildirdi.

Balık, yaptığı yazılı açıklamada, virüsle mücadele döneminde üyelerine gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda destek sağlamayı ilke edinerek mücadelenin merkezinde yer aldıklarını belirtti.

Sanayici, esnaf ve vatandaşların yanında olabilmek adına verimli planlamalar yaparak hayata geçirdiklerini ifade eden Balık, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günlerde ilk çalışmalarımızdan biri sağlık çalışanlarımıza destek vermek oldu. Salgın sürecinde en ön safta yer alan 112 acil sağlık ekiplerimizin güvenli bir şekilde hizmetlerini yürütebilmeleri için 112 Ambulans Servisine Soğuk Sisleme ve Dezenfeksiyon Cihazı hediye ettik. Bu dönemde özellikle çalışamayan, üye iş yerlerimizden pandemi nedeniyle işten çıkartılan, ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneği alan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara öz kaynaklarımızdan kullandığımız 212 bin lira bütçe ile 2 bin 100 aileye gıda çeki yardımında bulunduk. Salgın sürecinde maske temininin en zor olduğu günlerde yine öz kaynaklarımızdan 49 bin lira bütçe ile 70 bin adet maske temin ettik ve hem üyelerimize hem de vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık."