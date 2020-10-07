Son Dakika | Batı Afrika ülkelerindeki Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Batı Afrika ülkelerindeki Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Edinilen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Son Dakika | Batı Afrika ülkelerindeki Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 535 bin 733 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 120 artarak, 59 bin 465'e yükseldi. Nijerya'da son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1113'e çıktı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 50 bin 951'e ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 450 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 46 bin 829'a yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 303'e ulaştı.

Gana'da halen 466 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 46 bin 60'a çıktı.

Gambiya

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 178 Kovid-19 testi yapıldı, vaka sayısı 29 artarak, 3 bin 406'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 103'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 1723'e ulaştı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 artışla 3 bin 613'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 117'ye yükselirken, virüse yakalanan 2 bin 233 kişi ise sağlığını kavuştu.

Liberya

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1354 ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 82'ye yükseldi. Ülkede tedavisi süren 36 vaka bulunurken, 1236 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 534 bini aştı, virüs nedeniyle 36 bin 900'e den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sierra Leone, Gambiya, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 00:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Batı Afrika ülkelerindeki Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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