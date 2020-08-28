Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tyler Boyd'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:52
Son Dakika › Spor › Son dakika Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber - Son Dakika Spor