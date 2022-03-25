Beylikdüzü Gürpınar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kırlangıç Evler'in temeli atıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü Gürpınar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kırlangıç Evler'in temeli atıldı

25.03.2022 14:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle kentsel dönüşüm protokolü kapsamında Gürpınar Siteler Bölgesi'nde yapılacak Kırlangıç Evler'in temeli törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle kentsel dönüşüm protokolü kapsamında Gürpınar Siteler Bölgesi'nde yapılacak Kırlangıç Evler'in temeli törenle atıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğinde kentsel dönüşüm protokolü kapsamında yapılacak Gürpınar Siteler Bölgesi'ndeki Kırlangıç Evler'in temel atma törenine katıldı.

Sitelerin 2014'ten bu yana gündemlerinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, deprem meselesinin siyasi partisinin olmayacağını dile getirdi.

"Çevre Şehircilik Bakanlığıyla saygın, akılcı ve gerçekten sonuç almaya dönük bir yolculuk yürüyoruz. Teşekkür ediyorum." diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Deprem meselesinin çözümü milli bir meseledir. Burada kazanan şey, ortak akıl, bir masada her konuyu açıkça konuşmak olmuştur. Hiçbir ev sahibi, hiçbir yuva sahibi, hiçbir buradaki hemşehrim diyemez ki böyle kapalı kapılar ardında bu mevzular konuşuldu, tartışıldı. Onun için bu şeffaf sürecin yürütülmesinde emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, KİPTAŞ'ın, Büyükşehir'in ve tabii ki sevgili Belediye Başkanımızın liderliğindeki bütün Beylikdüzü ekibine yürekten teşekkür ediyorum. En mutlu günlerimden birini yaşıyorum, açık ve net söyleyeyim. Bu bir dönüşüm meselesidir, can meselesidir, hayat meselesidir. Şehrimizi dayanıklı hale getireceğiz. Duamız odur ki deprem erken bizi bulmasın, bize biraz vakit lazım."

"Deprem aldığımız nefes kadar bize yakın"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak nüfusun yüzde 71'inin deprem riski altında olduğunu ifade etti.

"Yani deprem aldığımız nefes kadar bize yakın." diyen Çalık, "Uzmanlar bizleri yıllardır uyarıyorlar. Peki bu olası depremin sonuçlarını hayal edebiliyor muyuz? Evet insan sonuçlarını düşünmek bile istemiyor. Ama hem düşünmek hem de elimizdeki tüm imkanlarla bu soruna çözüm üretmek zorundayız." dedi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Gürpınar'da önemli bir dönüşüm projesinin temelini atarak burada bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kurt, "KİPTAŞ bu dönemde yaptığı hiçbir sosyal konut veya kentsel dönüşüm projesinde kar amacı gütmedi. Gürpınar Siteler projemiz de tamamen böyle bir projedir. Amacımız insanların hayatını kurtarmak." diye konuştu.

Beylikdüzü Gürpınar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kırlangıç Evler'in temeli atıldı
Beylikdüzü Gürpınar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kırlangıç Evler'in temeli atıldı
Beylikdüzü Gürpınar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kırlangıç Evler'in temeli atıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Gürpınar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kırlangıç Evler'in temeli atıldı - Son Dakika


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