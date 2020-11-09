Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi - Son Dakika

Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi

09.11.2020 10:11
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi, System.String[]

Beyoğlu'nda kurulan semt pazarlarında virüs salgınına karşı 'Güvenli Alan' uygulamasına geçildi.

Beyoğlu'nda kurulan semt pazarlarında virüs salgınına karşı 'Güvenli Alan' uygulamasına geçildi. Uygulama kapsamında pazarcı esnafı 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden Güvenli Alan QR Kodunu okutarak veya HES Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler.

Beyoğlu'nda Covid 19 salgınıyla mücadelede çalışmalar sürüyor. Beyoğlu Belediyesi, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği 'Güvenli Alan' uygulamasını semt pazarlarına taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına Güvenli Alan QR Code konulacak. Pazarcı esnafı Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Güvenli Alan QR Kodunu okutarak veya HES Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske denetimlerinin yanı sıra hayata geçirilen 'Güvenli Alan' uygulaması ile Beyoğlu'nda Semt Pazarları virüs salgınına karşı daha güvenli hale getirilmiş oldu. Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Çıksalın Semt Pazarı'nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmaları yerinde inceledi.

"Semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasını başlatmış bulunuyoruz"

Virüs salgınına karşı her türlü önlemi almaya gayret ettiklerini belirten Başkan Yıldız, "Virüs salgınına karşı mücadele konusunda devlet millet el ele bir mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valimizin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda belediyelerimizin semt pazarlarında denetimlerini daha da sıklaştırması konusunda bir karar alındı. Bu karar çerçevesinde biz de Beyoğlu'ndaki Semt Pazarlarında 'Güvenli Alan' uygulamasını, HES Kodu kullanılmasını başlatmış bulunmaktayız. Covid testi pozitif olan esnafımız tezgah açamayacak ve kendisinin hastaneye sevki gerçekleştirilecek. Diğer taraftan pazarlarımıza maskesiz kimseyi almıyoruz ve sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyoruz. Kalabalıkların oluşmasına engel oluyoruz. Bizler belediye olarak güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle, vatandaşlarımız da bu kurallara uymak suretiyle salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bütün hemşehrilerimden bu kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi
Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi

Beyoğlu Belediyesi, Koronavirüs, HES kodu, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu semt pazarlarında 'güvenli alan' uygulamasına geçildi - Son Dakika


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