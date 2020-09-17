Son dakika... Bilecik'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen başkanlığında Bayırköy Beldesinde belediye hizmet binası önünden başlatılan denetimlerde, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirmede ve uyarıda bulunuldu.

İş yerlerinde maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Taşdöğen, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, "İlimiz koronavirüse karşı duyarlı, bundan dolayı Bileciklilere teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyetimizi sürdürmemiz gerekiyor. Birbirimizi uyarmalıyız, sosyal hareketliliğe dikkat etmeliyiz." dedi.

Denetimlerde, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ile Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman hazır bulundu.

Bozüyük ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.

Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.