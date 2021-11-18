Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolara katılan sivillere yönelik güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi ve bazı protestocuların öldürülmesini kınadı.

Yazılı açıklamasında Bachelet, askeri müdahalenin gerçekleştiği 25 Ekim'den bu yana ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Askeri müdahaleden bu yana güvenlik güçlerinin 39 kişiyi silah kullanarak öldürdüğünü belirten Bachelet, "Söz konusu can kayıplarından 15'i dün, başkent Hartum ve Omdurman'daki protestolarda yaşandı." bilgisini paylaştı.

Bachelet, BM'nin uyarılarına rağmen güvenlik güçlerinin protestoculara gereksiz ve orantısız şiddet kullanmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Dün barışçıl protestoculara gerçek mermiyle müdahale edilmesi tümüyle utanç verici bir uygulamadır." ifadesini kullandı.

Yerel kaynaklara göre dünkü protestolarda 100'ün üzerinde kişinin yaralandığı ve bunların 80'ni gerçek mermiyle vurulanların oluşturduğunu kaydeden Bachelet, protestoculara karşı yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanımına da dikkati çekti.

Bachelet, askeri yönetimin ülke genelinde telefon ve internet erişimini engellemesine ilişkin, "İletişimin engellenmesi, protestocuların yaralanma durumunda ambulans çağırması ve güvenlik durumlarına ilişkin aileleriyle irtibat kurması sonucunu doğurmaktadır. İnternet ve telekomünikasyonun tamamen yasaklanması, uluslararası hukukla çelişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda protestocunun keyfi gözaltına alınmasına da karşı çıkan Bachelet, "Barışçıl gösteriler düzenleyip ifade özgürlüğünü dile getirdiği için gözaltına alınan siviller ve halihazırda gözaltında tutulan tüm siyasetçilerin bırakılması için yetkililere çağrıda bulunuyorum." dedi.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.