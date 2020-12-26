Çekmeköy'de kısıtlamada sitede kavga - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ Çekmeköy'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında site sakiniyle sitenin güvenlik görevlisi kavga etti. Kavgada darp edilen güvenlik görevlisi İbrahim S. hastaneye kaldırılırken, site sakini gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi Durmuşoğlu Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site sakini Fatih V. ile İbrahim S. isimli güvenlik görevlisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih V. yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisi İbrahim S'yi sopayla darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri darp edilen İbrahim S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören diğer site sakinlerinden bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Güvenlikçiyi darp eden Fatih V. pompalı silahıyla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise delil araştırması yaparken sitedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.