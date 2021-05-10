Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
10.05.2021 16:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları sonrasında Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları sonrasında Filistinliler nöbete başlamış, İsrail askerlerinin sert müdahaleleriyle karşılaşmıştı. Saldırılarda 305 kişi yaralanırken, bugün Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ise Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
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