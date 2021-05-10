Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları sonrasında Filistinliler nöbete başlamış, İsrail askerlerinin sert müdahaleleriyle karşılaşmıştı. Saldırılarda 305 kişi yaralanırken, bugün Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ise Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

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