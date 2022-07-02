Kaza, Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir 47 yaşındaki F.F.O. isimli kadına caddede ilerleyen araçlar yol verdi. O esnada C.Ö. isimli şahıs, kullandığı 06 CMZ 030 plakalı otomobil ile sağ şeritten araçları geçerek yoluna devam etmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savurulan kadın, yaklaşık 15 metre ileriye sürüklendi. Güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazasında yaralanan F.F.O.'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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