Son dakika haberleri... Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı

02.07.2022 11:49
Son dakika haberleri... Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberler: Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadının, sağ şeritten süratle gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadının, sağ şeritten süratle gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir 47 yaşındaki F.F.O. isimli kadına caddede ilerleyen araçlar yol verdi. O esnada C.Ö. isimli şahıs, kullandığı 06 CMZ 030 plakalı otomobil ile sağ şeritten araçları geçerek yoluna devam etmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savurulan kadın, yaklaşık 15 metre ileriye sürüklendi. Güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazasında yaralanan F.F.O.'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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