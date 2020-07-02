Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin Keşan'daki okullarını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, ziyarette okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullarda sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürmek adına yapılabilecekler hakkında okul yönetimleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Tabakoğlu, okulların eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal ve toplumsal sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

İlçe ve bölge sorunlarının çözümüne odaklanan bilimsel çalışmaların arkasında olduklarını ve üniversite imkanları ölçüsünde desteklediklerini aktaran Tabakoğlu, "İlçelerde yer alan akademik birimlerin kurum, kuruluş ve özel sektör tarafından danışılan ve ortak çalışmalar yürütülen birimler olmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların devamını dileyerek emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu'na ziyaretlerinde, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada da eşlik etti.

İpsala'da Kovid-19 tedbirleri

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurulan denetim ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim ekibi, ilçedeki pazar yerini kontrol ederek hijyen tedbirleri, sosyal mesafe ve maske kullanımı uygulamalarını denetledi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla denetimlerin sıklaştığı belirtilen açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan ekibimiz ilçe pazarında denetimlerini sürdürdü. Sergici esnaflarımızı kontrol eden ekibimiz uygulamalar konusunda hatırlatmalarda bulundu." ifadeleri kullanıldı.