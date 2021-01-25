Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 33,06 30,06 9,98 Aksa Enerji 10,25 9,32 9,98 Deva Holding 28,88 26,26 9,98 Doğuş Otomotiv 35,74 32,50 9,97 Çimsa 24,74 22,50 9,96 Verusa Holding 58,60 53,30 9,94 Karsan Otomotiv 5,20 4,73 9,94 Konya Çimento 1.697,40 1.560,00 8,81 Kordsa Teknik Tekstil 22,94 21,24 8,00 Kerevitaş Gıda 7,00 6,54 7,03 Koza Altın 121,40 114,40 6,12 İhlas Gayrimenkul 1,57 1,48 6,08 Odaş Elektrik 4,04 3,81 6,04 Alarko GMYO 27,52 26,16 5,20 Enerjisa Enerji 13,05 12,47 4,65 Alkim Kimya 20,66 19,84 4,13 İpek Doğal Enerji 13,90 13,42 3,58 Çemtaş 17,77 17,18 3,43 Logo Yazılım 140,60 136,10 3,31 Eczacıbaşı İlaç 7,98 7,74 3,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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