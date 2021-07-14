Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,22 ile "ZEM Standart EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066700
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010142
|0,44
|ZEM Standart EYF
|0,021172
|0,22
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,040655
|0,21
|VEM Standart EYF
|0,070818
|0,18
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,020638
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,096649
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,078409
|0,10
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039293
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029344
|0,09
Kaynak: AA
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