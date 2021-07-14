Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,22 ile "ZEM Standart EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066700 0,72 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010142 0,44 ZEM Standart EYF 0,021172 0,22 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,040655 0,21 VEM Standart EYF 0,070818 0,18 HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,020638 0,18 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096649 0,12 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,078409 0,10 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039293 0,10 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029344 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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