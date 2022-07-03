Son dakika haberi: Esenyurt'ta özel tıp merkezinde tüp patlaması sonucu bir işçi öldü

Esenyurt'ta özel tıp merkezinde klima gazı doldurulduğu sırada tüpün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde klima gazı dolumu sırasında tüp patladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Patlamada işçi Aydın Adıyaman (53), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın cenazesi, ilçedeki özel bir hastanenin morguna götürüldü.
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