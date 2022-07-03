Son dakika haberi: Esenyurt'ta özel tıp merkezinde tüp patlaması sonucu bir işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta özel tıp merkezinde tüp patlaması sonucu bir işçi öldü

03.07.2022 14:13

Son dakika haberi... Esenyurt'ta özel tıp merkezinde klima gazı doldurulduğu sırada tüpün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta özel tıp merkezinde klima gazı doldurulduğu sırada tüpün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde klima gazı dolumu sırasında tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Patlamada işçi Aydın Adıyaman (53), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adıyaman'ın cenazesi, ilçedeki özel bir hastanenin morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Esenyurt'ta özel tıp merkezinde tüp patlaması sonucu bir işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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