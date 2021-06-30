Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi - Son Dakika

55 eski hakim ve savcının yargılandığı Selam Tevhid Kumpas davasında karar açıklandı. 20 sanık, 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş