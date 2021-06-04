Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında bin 406 yıl hapis cezası verildi.

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