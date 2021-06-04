Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
04.06.2021 11:44
Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası verildi. Karacanın suçlandığı konular arasında "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" gibi başlıklar yer aldı
Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya "Futbolda Şike Kumpası" davasında bin 406 yıl hapis cezası verildi.
GİZLİLİĞİ İHLAL VE BELGEDE SAHTECİLİK
Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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