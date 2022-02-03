Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü - Son Dakika

Bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural sahnelere döndü! İşte son hali

Semih Kaya, yuvası Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 30 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında veda ettiği Parçalı formasına yeniden kavuştu. Galatasaray böylece Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar'ın ardından Semih Kaya'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki 4. takviyesini yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray Akademisi çıkışlı olan Semih Kaya, 2006 yılında girdiği altyapımızda üç sene forma giydikten sonra A takıma yükselme başarısı gösteren oyuncumuz, A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıktı.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Gaziantepspor ve Kartalspor'da yaşadığı kısa süreli geçici transfer maceralarının ardından 2011 yılında yuvasına geri dönen Semih Kaya, şampiyon olduğumuz 2011-2012 sezonunda dünyaca ünlü Çekyalı savunmacı Tomáš Ujfaluši ile mükemmel bir stoper tandemi oluşturarak kendini gösterdi. Rakip sahada kaldırdığımız şampiyonluk kupasında altyapıdan sivrilmiş genç bir yetenek olarak kadronun önemli bir parçasıydı.

5 SEZON ARALIKSIZ GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Beş sezon aralıksız Galatasaray Futbol A Takımı'nda başarıyla forma giyen stoper, bu süre zarfında 4 Süper Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupa kaldırdı. Galatasaray formasıyla yakaladığı çıkışı milli forma giyerek taçlandıran Kaya, ay-yıldızlı formayla ilk kez 29 Şubat 2012 tarihinde oynanan Slovakya hazırlık maçıyla tanıştı ve A milli formayı 23 kez sırtına geçirdi.

2019-2020 SEZONUNDA DA GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Semih Kaya, 2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği bir buçuk sezonun ardından tekrar Galatasarayımıza kiralık olarak geri dönerek elde ettiğimiz şampiyonluğa yarım sezonluğuna önemli katkı sağladı. Çekya'ya geri dönen tecrübeli savunmacı, 2019-2020 futbol sezonunu burada geçirdi. Sparta Prag'da 2020 Çekya Kupası şampiyonluğu başarısı elde etti.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

2020'de yurda dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra yuvası Galatasaray'a tekrar kavuştu.