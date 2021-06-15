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Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

15.06.2021 19:07

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu taklalar atan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu taklalar atan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Nurdağı'nda taziye ziyaretinden dönen Ahmet Arslan yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil,

dün akşam Gaziantep - Nurdağı kara yolunun 40'ıncı kilometresinde lastiğinin patlamasıyla taklalar atıp şerit değiştirdi ve ters dönerek durdu. Kazada, otomobildeki Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Kadir Dikmen'in cenazesi asri mezarlığa, Mehmet Kalkan ve Ferhat Yiğituşağı'nın cenazeleri ise Kastel Mahallesi mezarlığına defnedildi. Kazada ağır yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Kalkan, Ahmet Arslan, Gaziantep, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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