GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu taklalar atan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Nurdağı'nda taziye ziyaretinden dönen Ahmet Arslan yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil,
dün akşam Gaziantep - Nurdağı kara yolunun 40'ıncı kilometresinde lastiğinin patlamasıyla taklalar atıp şerit değiştirdi ve ters dönerek durdu. Kazada, otomobildeki Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Kadir Dikmen'in cenazesi asri mezarlığa, Mehmet Kalkan ve Ferhat Yiğituşağı'nın cenazeleri ise Kastel Mahallesi mezarlığına defnedildi. Kazada ağır yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika