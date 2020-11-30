Son Dakika | Gaziantep'te güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı
30.11.2020 17:17
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir okuldan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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