Son dakika güncel: Çiftlerin yeni gözdesi Silivri'deki lavanta bahçeleri - Son Dakika

Son dakika güncel: Çiftlerin yeni gözdesi Silivri'deki lavanta bahçeleri

Son dakika haberine göre Silivri'de yer alan lavanta bahçeleri düğün veya nişan öncesi çiftlerin yeni gözdesi arasında yer alıyor.

Silivri'de yer alan lavanta bahçeleri düğün veya nişan öncesi çiftlerin yeni gözdesi arasında yer alıyor. Dış çekimlerin evlilik öncesi arttığı şu dönemde, özellikle Silivri'deki lavanta bahçelerine yoğun ilgi gösteren çiftler, İstanbul dışına çıkmadan böyle bir manzara ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Silivri Belediyesi, Gümüşyaka'da hayata geçirilen lavanta bahçeleri ile hasat mevsimine hazırlanıyor. Çiftlerin ve birçok vatandaşın ilgi odağı olan lavanta bahçeleri fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşların ise ilgi odağı oldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'da bir çiftin nikahını lavanta bahçelerinin arasında kıydı.

"HERKES ARTIK DOĞAL ORTAMDA ÇEKİM YAPMAK İSTİYOR"

Lavanta bahçelerinin çok güzel olduğunu ifade eden Tuğba Konak, "Herkes artık doğal ortamda çekim yapmak istiyor. Biz de İstanbul'da lavanta bahçelerinin arasında olmaktan mutluyuz. Silivri Belediyesi bize böyle bir fırsat sundu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için nişanlımla birlikte buraya geldik. Silivri'de böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum ve arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çiftlerin de buraya kesinlikle gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"LAVANTA BAHÇELERİ ISPARTA'DA VE BİRDE SADECE BURADA VAR"

Lavanta bahçelerinde çekim yapmaya gelen nişanlı çiftlerden Ruşan Conakal ve Nehir Tokaç, pandemi süreci sebebiyle gelecek yıl düğün yapacaklarını belirterek, "Doğan ortamlarda ve bu gibi güzel yerlerde fotoğraf çektirmeyi seven bir çiftiz. Kemerburgaz'dan geldik ve böyle bir çekim olmasından dolayı mutlu olduk. Çünkü Lavanta bahçeleri Isparta'da ve birde sadece burada var. İstanbul'da yaşayan insanlar olarak Silivri'de böyle güzel bir yerin olması güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise Emre Doğan ve Gizem Topal çiftinin nikahını lavanta bahçelerinde kıydı. Doğan çifti, lavanta bahçelerinde kıyılan nikahları sonrası mutluluklarını dile getirdiler.


İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Çiftlerin yeni gözdesi Silivri'deki lavanta bahçeleri - Son Dakika
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