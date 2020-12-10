Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da gazinoda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak" suçundan iş yerindeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Harekete geçen polis ekipleri, gazinoda yaptığı aramada, 500 gram esrar, belirli miktarda metamfetamin ve toz esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 25 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

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